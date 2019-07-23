"EYOF Баку 2019": Определились победители в шоссейном велоспорте среди девушек

23 июля 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" прошли соревнования по шоссейному велоспорту среди девушек, сообщает во вторник Trend.

В соревнованиях (10 км) борьбу за медали вели 75 велосипедисток.

«Золото» досталось спортсменке из Великобритании, «серебро» и «бронза» - представителям Эстонии.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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