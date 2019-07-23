Два азербайджанских борца вышли в полуфинал EYOF Baku 2019

23 июля 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кенан Гейбатов и Джабраил Гаджиев, оба, одержав уверенную победу в 1/4 финала, вышли в полуфинал EYOF Baku 2019.

Как сообщает во вторник Trend, Кенан Гейбатов в дебютной схватке одолел представителя Украины, а Джабраил Гаджиев также в первой своей встрече одержал убедительную победу над грузинским борцом.

Одолев турецкого борца за минуту, Гаджиев вышел в 1/4 финала, где также уверенно победил представителя Греции.

Отметим, что соревнования по борьбе в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 завершаются сегодня. Во вторник проходят встречи борцов по всем оставшимся весовым категориям.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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