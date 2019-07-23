"EYOF Баку 2019": Азербайджанские гимнасты лидируют в командном зачете

БАКУ /Trend/ - В рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" продолжаются соревнования по спортивной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

В командных выступлениях соревнуются мужчины. Уже завершились выступления первой группы, в которой соревновалась азербайджанская команда в составе Самеда Мамедли, Агакязыма Рустамова и Мансума Сафарова.

Азербайджанские спортсмены успешно выступили в группе с участием гимнастов из Исландии, Кипра, Польши, Австрии и Беларуси.

Азербайджанская сборная лидирует в командном зачете.

Во второй группе будут соревноваться гимнасты из Хорватии, Италии, Румынии, Литвы, Венгрии, Бельгии, Сербии, Словакии, Болгарии, Португалии, Андорры, Латвии, Франции, Швейцарии, в третьей группе – Великобритании, Нидерландов, Испании, Норвегии, Турции, Швейцарии, Украины, Германии, Финляндии, России и Чехии.

Победители определятся по результатам выступлений трех групп.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки.

Победителей ожидают 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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