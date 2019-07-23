В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает во вторник Trend.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по мужской спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях в этом виде спорта представляют четыре гимнаста – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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