Два азербайджанских борца вышли в полуфинал EYOF Baku 2019

23 июля 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В последний день соревнований по борьбе в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 два азербайджанских богатыря вышли в финал.

Как сообщает во вторник Trend, Азербайджан представлен во всех семи весовых категориях. Член команды греко-римской борьбы Эльмир Алиев ( в весовой категории до 51 килограммов) вышел в финал, победив в 1/8 финала норвежца Кристофера Андерсена со счетом 8:0, в 1/4 финала – румына Романию Ниахаини со счетом 2:1, а в полуфинале грузина Нукри Бенидзени со счетом 6:1.

Кенан Гейбатов (весовая категория до 51 килограммов) на пути к финалу одолел украинца Ивана Терзи (12:2), финна Нико Хивоне (10:0), и в полуфинале – Нектариоса Кузуписа.

Вольный борец Джабраил Гаджиев, греко-римский борец Хасай Гасанлы (весовые категории до 65 килограммов), а из женщин-борцов Нигяр Мирзазаде (весовая категория до 65 килограммов) и Эльнура Мамедова (весовая категория до 53 килограммов) продолжают борьбе в полуфинале.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

( Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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