"EYOF Баку 2019": Зал Национальной арены гимнастики мне очень нравится - белорусский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики мне очень нравится, сказал во вторник Trend белорусский гимнаст Кирилл Пархимчик, участвующий в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля «EYOF Баку 2019».

«В Баку выступаю во второй раз, первый раз приезжал на отбор на Юношеские Олимпийские игры. Сегодня выступил неплохо, правда, немного подвело упражнение на коне», - сказал спортсмен.

Белорусский гимнаст дал высокую оценку выступлению азербайджанских гимнастов на соревновании.

«Видел выступление азербайджанских гимнастов, оно получше, чем у нас. Но мы тоже неплохо выступили, очень старались», - сказал Пархимчик.

Отметим, что во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля. Азербайджан на них представляют четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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