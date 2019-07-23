EYOF Баку 2019: лучшие моменты соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)

23 июля 2019 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике, сообщает Trend .

Сегодня проходят квалификационные соревнования по мужской спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" пройдут 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляют четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты первого дня соревнований по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019".

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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