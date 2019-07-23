EYOF Баку 2019: Мы чувствуем себя как дома – польский тренер

БАКУ /Trend/ - Польский тренер по гимнастике Михал Богус рассказал, что чувствует себя в Баку как дома и отметил уровень развития гимнастики, как вида спорта, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Баку 2019, сообщает Trend.

По словам тренера, он не первый раз в Баку.

«Мы уже приезжали со сборной в столицу Азербайджана в прошлом году на квалификацию. Теперь мы планируем вновь вернуться в Баку в следующем году для участия в очередных соревнованиях», - сказал он.

Как отметил Богус, организационный комитет проделал отличную работу по подготовке. Бакинский олимпийский фестиваль абсолютно не похож на другие соревнования – здесь потрясающая атмосфера, очень весело, отметил он.

«Здесь участвует множество представителей разных стран и культур. Фестиваль в Баку дает не только спортивный, но и культурный опыт», - добавил он.

Также он отметил, что мужская команда по художественной гимнастике насчитывает 110 спортсменов, что намного больше, чем в командах других видов спорта. По его мнению, это свидетельствует о высоком уровне развития данного вида спорта.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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