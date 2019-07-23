Азербайджанские женщины-борцы завоевали серебряную и бронзовую медали EYOF Baku 2019

БАКУ/Trend/ - На состязаний по борьбе в третий день XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 Эльнура Мамедова (в весовой категории до 53 килограммов) завоевала серебряную медаль

Как сообщает во вторник Trend, представительница Азербайджана в решающей схватке проиграла россиянке Полине Лукиной.

Бронзовую медаль в этой весовой категории завоевала представительница Германии Оливия Андрих и румынка Патриция-Валерия Иураску.

Нигяр Мирзазаде, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, одолев польку Зофию Половчик со счетом 7:6 завоевала бронзовую медаль фестиваля.

Другая бронзовая медаль досталась россиянке Александре Прокиной, а победителем в этой весовой категории стала представительница Белоруссии Яна Третьяк, которая одержала победу над турчанкой Несрин Баш со счетом 7:6, завоевав в последние секунды противостояния решающее очко.

( Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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