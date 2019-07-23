Кенан Гейбатов стал еще одним золотым призером от Азербайджана на EYOF Baku 2019

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Кенан Гейбатов завоевал сегодня золотую медаль на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале EYOF Baku 2019.

Как сообщает во вторник Trend, спортсмен, выступающий в весовой категории до 51 килограммов, встретился в решающей схватке с россиянином Рустамом Долаевым. Несмотря на то, что в конце встречи наш атлет проигрывал по очкам, за 15 секунд до окончания благодаря серии приемов одержал решительную победу со счетом 8:5. Таким образом, Гейбатов добавил в активы Азербайджана седьмую золотую медаль, завоеванную на фестивале.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали украинец Иван Терзи и молдованин Константинам Кирилов.

Напомним, что на пути к финалу Гейбатов победил украинца Ивана Терзи (12:2), финна Нико Хивоне (10:0) и в полуфинале - грека Нектариоса Кузуписа (12:1)

Таким образом, азербайджанские борцы завоевали на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале EYOF Baku 2019 16 медалей. Из них 8 – золотых, 5 – серебряных, 3- бронзовых.

В последний третий день состязаний греко-римские борцы Эльмир Алиев (51 килограммов) и Хасай Гасанлы завоевали золотые, женщины-борцы Эльнура Мамедова(53 килограммов) – себеряную, Нигяр Мирзазаде (65 килограммов) – бронзовую медали. Вольные борцы Кенан Гейбатов (51 килограммов) и Джабраил Гаджиев (65 килограммов) завоевали золотые медали.

Отметим, что ранее греко-римские борцы Фарид Садыхлы (45 килограммов), Гурбан Гурбанов (48 килограммов) и Хасрат Джафаров (60 килограммов) завоевали золотые, а Нихат Мамедли (55 килограммов) бронзовую медали. В вольной борьбе Мурад Хагвердиев (45 килограммов) завоевал золотую, Абульфас Насиров (55 килограммов) и Сабир Джафаров (60 килограммов) – серебряные, а Мирджавад Набиев (48 килограммов) – бронзовую медали. Из женщин-борцов Гюльтакин Ширинова (46 килограммов) и Марзия Садыгова (61 килограммов) завоевали серебряные медали.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

( Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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