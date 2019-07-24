Кабмин принял предложение о применении штрафов за нарушение норм азербайджанского языка

БАКУ /Trend/ - В Кабинете министров приняли предложение Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) о применении штрафов за нарушение норм литературного языка. Об этом Trend сообщил директор Института, академик Мохсун Нагисойлу.

По его словам, эти штрафы будет применять Центр мониторинга при Комиссии по государственному языку. Предполагается, что академический центр приступит к работе до 1 ноября.

"Мы предложили введение штрафов за нарушение норм языка в отношении как физических, так и юридических лиц. Это предложение было принято Кабмином", - сказал Нагисойлу.

Он отметил, что Центр мониторинга будет давать указания структурам об устранении нарушений норм языка на афишах, в рекламе и объявлениях, вести пропаганду в этом направлении.

Напомним, что в соответствии с указом Президента Азербайджана «О мерах по охране чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка» будет создан Центр мониторинга при Комиссии по государственному языку. Центр будет следить за применением азербайджанского языка и обеспечивать сохранение норм литературного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и на рекламных носителях.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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