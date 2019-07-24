Приостановлено газоснабжение в ряде районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 и до завершения ремонтных работ приостановлено газоснабжение 10 населенных пунктов Самухского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Ограничение в подаче газа связано с выявлением утечки на подземной газовой линии среднего давления на территории этого района. Ведутся работы по устранению утечки.

По этой же причине проводятся ремонтные работы в Агсуинском районе, поэтому с 09:00 до 18:00 приостановлено газоснабжение 9 сел.

Сегодня с 10:00 до 15:00 также будет приостановлено газоснабжение 11 населенных пунктов Гаджигабульского и 13 населенных пунктов Сабирабадского района. Будет устранена утечка газа, выявленная на территории газораспределительной сети «Гарасу».

Кроме того, в связи с подсоединением линий высокого давления к источникам газоснабжения с 10:00 приостановлено газоснабжение 6 сел Уджарского, одного поселка и 16 сел Зардабского районов, а также газоснабжение Уджарского хлопкового и Зардабского асфальто-бетонного заводов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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