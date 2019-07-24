"EYOF Баку 2019": В Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)

24 июля 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Пройдут квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан сегодня на соревнованиях представит Милана Минаковская.

Отметим, что соревнования по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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