"EYOF Баку 2019": Атмосфера в Национальной арене гимнастики в Баку замечательная – украинские спортсменки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики в Баку – шикарный. Об этом Trend в среду сказали украинские гимнастки Дарья Муржак и Елизавета Губарева после выступления на квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019".

«Я впервые в Баку, зал Национальной арены гимнастики очень понравился, здесь все просто шикарно. И еще у вас замечательные болельщики, которые активно поддерживают. Вчера наша мужская сборная по спортивной гимнастике заняла первое место в командном зачете, мы сильно за них болели и рады этой победе», - сказала она.

Говоря о своем выступлении на соревновании, Дарья Муржак отметила, что оно прошло нормально. «Конечно, могла выступить лучше, но немного подвело упражнение на бревне. А упражнение на брусьях я выполнила хорошо», - сказала она.

Елизавета Губарева отметила, что для нее важно каждое соревнование. «Сегодня выступила не очень, упала, выполняя опорный прыжок и упражнение на брусьях. В вольных упражнениях тоже можно было показать лучший результат, а вот упражнение на бревне выполнила довольно неплохо для себя», - сказала Губарева.

Она добавила, что зал Арены гимнастики в Баку - хороший, атмосфера замечательная.

"Нам удалось немного прогуляться по городу, атмосфера в Баку уютная, люди все доброжелательные", - сказала Губарева.

В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня пройдут квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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