В Гяндже закрыт цех по производству безалкогольных напитков (ФОТО)

24 июля 2019 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время очередного мониторинга, проведенного Агентством пищевой безопасности с целью защиты потребительских прав и обеспечения пищевой безопасности на территории страны, была проведена проверка цеха по производству безалкогольных напитков в Гяндже, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Во время проверки в цехе, принадлежащем физическому лицу Азаду Мирза оглу Асланову, где производились безалкогольные напитки под торговой маркой "Əmirvar", были выявлены нарушения технических регламентов и требований нормативно-технических правовых актов в сфере пищевой безопасности.

Было установлено, что при производстве используется сырье неизвестного происхождения, не проводится анализ готовой продукции, используемая в производственном процессе вода не проходит соответствующей фильтрации, стеклянная тара очищается в условиях, не соответствующих технологическому процессу и санитарным нормам и правилам, неправильно хранятся используемые в производстве сырье и вспомогательные материалы.

В связи с выявленными нарушениями цех был закрыт.

Пробы производимой продукции были отправлены в Институт пищевой безопасности.

Расследование по факту продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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