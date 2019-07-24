Милана Минаковская готовится к участию ЧЕ по женской спортивной гимнастке в Париже – тренер сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тренер сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике Пржемислав Лис оценил выступление своей подопечной Миланы Минаковской на соревнованиях по спортивной гимнастике среди женщин, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019, как нормальное.

«Это третье соревнование Миланы Минаковской, до этого она выступала на международном турнире по женской спортивной гимнастике в Бельгии, и на Чемпионате мира среди юниоров в Венгрии. Сегодняшнее ее выступление прошло нормально, Милана хорошо выполнила опорный прыжок и вольные упражнения, а вот над упражнениями на бревне и брусьях ей нужно еще много работать, чтобы поднять уровень», - сказал он.

Тренер также отметил, что сейчас Минаковская будет готовиться к участию в чемпионате Европы-2020 по женской спортивной гимнастике, который пройдет в Париже (Франция).

В среду в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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