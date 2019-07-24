ГЭЦ: Проходные баллы по некоторым специальностям могут быть снижены

БАКУ/Trend/ - Нельзя конкретно сказать по каким специальностям будут снижены проходные баллы. Но общие результаты показывают, что по каким-либо специальностям в первой и четвертой группе специальностей они могут сформироваться на 20-50 единиц ниже, чем в прошлом году. Естественно, это нельзя отнести ко всем специальностям.

Как сообщает в среду Trend об этом сказал пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде, поясняя информацию о снижении проходных оценок для поступления в вузы.

Ханларзаде добавил, что формирование проходных баллов зависит от нескольких факторов – числа абитуриентов, плановых мест и результатов экзаменов.

«Например, в этом году есть 15 223 плановых места по первой группе специальностей. В прошлом году было выделено на 748 мест меньше – 14475. Кроме этого, в числе плановых мест по государственному заказу наблюдается резкий рост. В этом году в первой группе будет 9351 место на основе государственного заказа, а в прошлом году это число составило 5731. Вышеперечисленные факторы влияют на формирование проходных баллов по каким-либо специальностям», - сказал пресс-секретарь.

Представитель ГЭЦ отметил, что в этом году в первой группе 10 524 абитуриента набрали 200 баллов и выше, 15 101 абитуриента – 150 баллов и выше. В прошлом году 200 и более баллов набрали 13 169 абитуриентов, а 150 и более баллов – 16 649 абитуриентов.

«Это показывает, что число абитуриентов, набравших высокие баллы уменьшилось, по сравнению с прошлым годом. Логично, что при увеличении плановых мест, проходные баллы по определенным специальностям могут быть снижены. При уменьшении числа абитуриентов, по конкретной специальности формируется более легкое конкурсное условие. Увеличение плановых мест и уменьшение числа абитуриентов напрямую влияет на проходные баллы», - сказал он.

Ханларзаде также подчеркнул, что набравшие в этом году более 590 и более баллов могут быть приняты на специальность «лечебное дело».

Самая популярная специальность в четвертой группе это “лечебное дело”. В этом году по государственному заказу для медицинского университета, Нахчыванского государственного университета и Бакинского филиала московского государственного университета по специальности лечебное дело выделено 550 плановых мест, сто из которых выделено Бакинскому филиалу московского государственного университета.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.