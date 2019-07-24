EYOF Баку 2019: Арена замечательная, соперники очень сильны – британский тренер

24 июля 2019 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тренер сборной Великобритании по гимнастике Дэвид Кенрайт отметил высокий уровень подготовки соперников на соревнованиях по спортивной гимнастике среди женщин, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019, сообщает в среду Trend.

По его словам, он в Баку впервые, но город ему очень понравился, в частности он отметил, что люди здесь очень доброжелательные.

«У нас не было никаких проблем. Атлеты чувствуют себя уютно и в безопасности. В зале кипит энергия. Нашу сборную очень хорошо поддержали», - отметил он.

Кенрайт добавил, что спортивная гимнастика очень изменилась с тех пор, как Международная федерация гимнастики повысила стандарты.

«Это изменение тяжело сказалось на странах, которые мало значения придают развитию гимнастики. Однако многие сборные участвовавшие в соревнованиях сегодня очень сильны. Это вопрос времени, когда страны поймут, какие меры принять для развития спортивной гимнастики», - заявил он.

В среду, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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