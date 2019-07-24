EYOF Баку 2019: На трибунах царит дружеская атмосфера - зрительница соревнований по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Соревнования по спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят на высоком уровне, об этом сказала Trend зрительница соревнований Гюнель Эйвазова.

«Очень интересно следить за ходом соревнований по спортивной гимнастике, наблюдать, как спортсмены выполняют сложные упражнения. На трибунах царит позитивная и дружеская атмосфера. Мы болеем за всех спортсменов, участвующих в соревнованиях», - сказала зрительница.

В среду, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", в Национальной арене гимнастики проходит второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин. Азербайджан представляет Милана Минаковская.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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