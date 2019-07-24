Завершились соревнования по баскетболу на EYOF Baku 2019

24 июля 2019 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Соревнования по баскетболу XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019 в группе В, как мужчин, так и женщин завершились 24 июля.

В противостояниях юношей испанцы одолели соперников из Литвы со счетом 94:84, а в соревнованиях девушек сборная Чехии оказалась сильнее сборной Польши - 80:51, передает в среду Trend.

Напомним, что среди мужчин в группе В сборная Греции победила сборную Турции со счетом 67:62 . А в соревнованиях женщин венгерские баскетболистки оказались на голову выше своих турецких соперниц - 62:39.

Таким образом, в соревнованиях юношей в группе В с шестью очками лидирует Испания. Сборные Турции, Литвы и Греции набрав по 4 очка, расположились соответственно, на втором, третьем и четвертом местах.

В противостоянии девушек, победившая во всех встречах, сборная Чехии лидирует с 6 очками. Сборная Венгрии набрала - 5, сборная Польши - 4, а сборная Турции - 3 очка.

В настоящее время проходят встречи сборных обеих категорий группы А.

Соревнования девушек организованы в Европейско-азербайджанской школе, а состязания парней в в Спортивном олимпийском центре "Серхедчи".

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале задействованы более 2500 волонтеров.

( Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
EYOF Baku 2019: Россиянка стала победительницей соревнований по метанию диска
Общество 21:36
Определились победители соревнований по бегу на дистанцию в 1500 метров на EYOF Baku 2019
Общество 21:35
Тренер из Ирландии рассказала о высоком уровне организации EYOF Baku 2019
Общество 20:27
Определились очередные победители в соревнованиях по плаванию на EYOF Baku 2019
Общество 19:59
Азербайджанская спортсменка прошла в финал соревнований по плаванию EYOF Baku 2019
Общество 19:47
EYOF Баку 2019: Состоялась церемония награждения победителей соревнований по спортивной гимнастике среди женщин в командном зачете (ФОТО)
Общество 19:25
Лента новостей
EYOF Baku 2019: Россиянка стала победительницей соревнований по метанию диска
Общество 21:36
Определились победители соревнований по бегу на дистанцию в 1500 метров на EYOF Baku 2019
Общество 21:35
Лейла Абдуллаева: Переговоры по нагорно-карабахской проблеме ведутся между непосредственными участниками конфликта - Арменией и Азербайджаном
Политика 21:34
Банк BTB увеличил активы
Бизнес 21:24
Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября
Европа 21:16
В Азербайджане снизился спрос на пластиковые окна и двери
Бизнес 21:15
Соглашение между Грузией и Канадой будет способствовать экономическому развитию сторон
Финансы 21:11
Чистая прибыль BTB Bank сократилась
Бизнес 21:07
Иран увеличил производство стали
Экономика 21:04