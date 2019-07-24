EYOF Баку 2019: финалисты соревнований по спортивной гимнастике среди женщин

БАКУ /Trend/ - По итогам второго дня соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" определились финалисты среди женщин по четырем отдельным видам гимнастических упражнений, сообщает Trend.

В финал соревнований в вольных упражнениях вышли - Виктория Листунова (Россия), Андреия-Иоана Станкиулеску (Румыния), Яна Ворона (Россия), Сильвиана-Мария Сфирингу-Георге (Румыния), Ализи Летранге-Моакит (Франция), Вероника Мандриота (Италия), Миколь Минотти (Италия), Джулия Бирк (Германия). Азербайджанская гимнастка Милана Минаковская в вольных упражнениях набрала 11.800 балла и расположилась на 30 позиции.

В финал соревнований в опорном прыжке вышли – Андреия-Иоана Станкиулеску (Румыния), Сильвиана-Мария Сфирингу-Георге (Румыния), Анастасия Мотак (Украина), Виктория Листунова (Россия), Яна Ворона (Россия), Лилли Хабисрютингер (Швейцария), Бильге Тархан (Турция), Вероника Мандриота (Италия). В опорном прыжке Милана Минаковская с результатом 12. 350 балла заняла 24 место.

В финал соревнований в упражнениях на разновысоких брусьях вышли - Виктория Листунова (Россия), Андреия-Иоана Станкиулеску (Румыния), Ирина Комнова (Россия), Юта Веркест (Бельгия), Дарья Муржак (Украина), Лена Бикел (Швейцария), Татьяна Левчук (Беларусь), Марго Дандоис (Бельгия). Азербайджанская гимнастка Милана Минаковская в упражнениях на разновысоких брусьях заняла 71 место с результатом 9.700 балла.

В финал соревнований в упражнении на бревне вышли – Ондин Ачампонг (Великобритания), Холли Хилтон (Великобритания), Кларисс Пассерон (Франция), Ализи Летранге-Моакит (Франция), Сильвиана-Мария Сфирингу-Георге (Румыния), Миколь Минотти (Италия), Виктория Листунова (Россия) и Вероника Мандриота (Италия). Милана Минаковская за упражнение на бревне получила 9.950 балла и заняла 64 место.

В среду, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований по спортивной гимнастике. Сегодня прошли квалификационные соревнования по спортивной гимнастике среди женщин.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева)

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