"EYOF Баку 2019": Расписание пятого дня соревнований

25 июля 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проводятся соревнования по шести видам спорта – атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, велоспорту, дзюдо и теннису, сообщает в четверг Trend.

Азербайджан представлен в пяти из них.

Спортивная гимнастика

Индивидуальное многоборье, финал

Самед Мамедли

Атлетика

Девушки, прыжки в высоту, классификация

Ляман Гусейнова

Девушки, 100 м, бег с барьерами, I этап

Аяна Сеюшева

Юноши, 800 м, I этап

Вахид Керимов

Велоспорт

Девушки, шоссейный велоспорт

Лала Абдурахманова, Малейка Искендерова, Гюльшан Исмайлова

Юноши, шоссейный велоспорт

Мустафа Мухтарлы, Нофель Нуриев, Никита Шитов

Плавание

Юноши, 50 м, вольный стиль, классификация

Максим Петренко

Юноши, 100 м, баттерфляй, классификация

Рамиль Велизаде

Юноши, 200 м, вольный стиль, классификация

Максим Петренко

Девушки, 100 м, баттерфляй, финал

Марьям Шейхализадехангах

Дзюдо

Девушки

57 кг, 1/16 финала

Айтадж Гардашханлы - Эрика Ваухконен (Финляндия)

Юноши

66 кг, 1/8 финала

Метин Рзазаде - Пижус Mикалаускас (Литва) / Элгужа Шинчарашвили (Грузия)

73 кг, 1/8 финала

Вугар Талыбов - Джианис Яусеенка (Беларусь) / Мустафа Хабиб (Босния)

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Определились победители соревнований по бегу на дистанцию в 1500 метров на EYOF Baku 2019
Общество 24 июля 21:35
Завершились соревнования по баскетболу на EYOF Baku 2019
Общество 24 июля 20:55
Тренер из Ирландии рассказала о высоком уровне организации EYOF Baku 2019
Общество 24 июля 20:27
Определились очередные победители в соревнованиях по плаванию на EYOF Baku 2019
Общество 24 июля 19:59
Азербайджанская спортсменка прошла в финал соревнований по плаванию EYOF Baku 2019
Общество 24 июля 19:47
EYOF Баку 2019: Состоялась церемония награждения победителей соревнований по спортивной гимнастике среди женщин в командном зачете (ФОТО)
Общество 24 июля 19:25
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 09:42
В Индии число жертв ударов молний увеличилось до 51
Другие страны 09:34
ГЭЦ: Более 14 тыс. суббакалавров участвуют в конкурсе по приему в вузы Азербайджана
Общество 09:28
Беларусь повысила свой рейтинг в Глобальном инновационном индексе 2019 года
Беларусь 09:27
Ученые Израиля: жировые клетки делают меланому агрессивной
Израиль 09:23
Какие имена больше всего были популярны в Азербайджане в этом году? (Эксклюзив)
Общество 09:17
Регионы Кыргызстана развиваются неравномерно – Абылгазиев
Кыргызстан 09:09
В Азербайджане будет рассмотрен вопрос обязательного наркологического обследования призывников и военнослужащих
Общество 09:08
В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ в соцсетях
Арабские страны 09:00