"EYOF Баку 2019": Расписание пятого дня соревнований

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках XV Европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проводятся соревнования по шести видам спорта – атлетике, плаванию, спортивной гимнастике, велоспорту, дзюдо и теннису, сообщает в четверг Trend.

Азербайджан представлен в пяти из них.

Спортивная гимнастика

Индивидуальное многоборье, финал

Самед Мамедли

Атлетика

Девушки, прыжки в высоту, классификация

Ляман Гусейнова

Девушки, 100 м, бег с барьерами, I этап

Аяна Сеюшева

Юноши, 800 м, I этап

Вахид Керимов

Велоспорт

Девушки, шоссейный велоспорт

Лала Абдурахманова, Малейка Искендерова, Гюльшан Исмайлова

Юноши, шоссейный велоспорт

Мустафа Мухтарлы, Нофель Нуриев, Никита Шитов

Плавание

Юноши, 50 м, вольный стиль, классификация

Максим Петренко

Юноши, 100 м, баттерфляй, классификация

Рамиль Велизаде

Юноши, 200 м, вольный стиль, классификация

Максим Петренко

Девушки, 100 м, баттерфляй, финал

Марьям Шейхализадехангах

Дзюдо

Девушки

57 кг, 1/16 финала

Айтадж Гардашханлы - Эрика Ваухконен (Финляндия)

Юноши

66 кг, 1/8 финала

Метин Рзазаде - Пижус Mикалаускас (Литва) / Элгужа Шинчарашвили (Грузия)

73 кг, 1/8 финала

Вугар Талыбов - Джианис Яусеенка (Беларусь) / Мустафа Хабиб (Босния)

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах Баку.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)