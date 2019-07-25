Бактрансагентство выделило 40 автобусов для зрителей фестиваля «ЖАРА»

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) в рамках проектов социальной ответственности продолжает оказывать поддержку ряду международных мероприятий, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Так, для транспортировки зрителей, купивших билеты на международный музыкальный фестиваль «ЖАРА», который начинается сегодня и продолжится до 28 июля, будет организован экспресс-маршрут. Автобусы будут отходить с 15:45 от сада Самеда Вургуна (ул. Диляры Алиевой).

Планируется задействовать 40 автобусов.

По завершении мероприятия экспресс-автобусы доставят зрителей обратно.

Отметим, что международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze.

Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.