EKVİTA - первая компания в Азербайджане, которая присоединилась к инициативе "Vision Zero"

БАКУ/Trend/- В настоящее время в нашей стране на многих рабочих местах происходят несчастные случаи, и работники подвергаются последствиям профессиональных заболеваний. Так как время возникновения данных нежелательных событий неизвестно, их предотвращение превратиться в трудную проблему, если не будут предприняты надлежащие предупреждающие меры. В развитых странах существует такой важный подход, что можно избежать всех несчастных случаев, профессиональных заболеваний и получения травм. Только культура применения проактивных предупреждающих мер может помочь каждой компании в этом деле.

Инициатива “Vision Zero” играет важную роль в реализации именно этих мер. Данная инициатива была выдвинута ведущей мировой международной организацией Международная Ассоциация Социального Обеспечения (ISSA – International Social Security Association), которая охватывает институты социального обеспечения, государственные департаменты и агентства. Целью "Vision Zero" является объединение под одной крышей заинтересованных в этой инициативе организаций по всему миру, и направление их к пути, который ведет к безопасным условиям труда. Каждая компания может присоединиться к этой инициативе, независимо от количества ее сотрудников, ее оборота и вида деятельности.

EKVİTA - первая компания в Азербайджане, присоединившаяся к инициативе "Vision Zero", хочет использовать рекомендации данной инициативы относительно улучшения здоровья, безопасности труда и благополучия работников. Все это является основными направлениями деятельности Vision Zero на рабочих местах. Компания EKVİTA в настоящее время совместно с государственными органами и нефтяной компанией BP реализует ряд крупных проектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. Компания пользуется ресурсами "Vision Zero", когда предоставляет рекомендации по безопасности труда. Каждая компания, присоединившаяся к данной инициативе, должна принять «Семь золотых правил» в качестве важной, применяемой в управлении и успешной концепции. Семь золотых правил “Vision Zero” для компаний являются следующие:

Взять на себя роль лидера и оставаться приверженным своим обязательствам Выявлять угрозы и держать риски под контролем Определять важные для компании цели и разрабатывать программы Обеспечивать хорошую организацию системы безопасности труда и здоровья Обеспечивать безопасность труда на рабочих местах во время работы со станками и оборудованиями Повышать профессиональный уровень и компетентность работников Поощрять работников к активному участию в мероприятиях по охране труда

Охрана труда должна быть не выбором, а обязательством каждого. Контроль системы управления безопасностью труда в компаниях приводит к охране здоровья персонала, в то же время к сокращению затрат, связанных с несчастными случаями, облегчению работы государственных органов и устранению расточительности.

«EKVİTA» - это юридическая, налоговая и управленческая консалтинговая компания с полным спектром услуг, в которой работает около 40 профессионалов.

