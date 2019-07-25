В новом учебном году в 150 школах Азербайджана заработает проект "Друг школьника"

25 июля 2019 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В новом учебном году планируется довести число школ-участниц пилотного проекта "Друг школьника" до 150.

Об этом сказал руководитель проекта Рустам Агаев, передает в четверг Trend.

По его словам, пробный проект «Друг школьника» на сегодняшний день охватывает 35 школ.

«В рамках проекта выбираются новые сотрудники. Сегодня начался этап собеседований экзаменов по проекту, который осуществляется министерством образования, совместно со службой ASAN. Целью проведения экзамена является отбор новых сотрудников в проект «Друг школьника», который будет расширен в 2019-2020 учебном году. Для участия в экзамене поступили обращения от 724 человек, 400 из них показали успешные результаты на тестовом этапе. Задания состояли из 50 вопросов. Проверялись знания азербайджанского языка, географии, культуры и логики. В результате, предварительно отобранные кандидаты получили право участвовать в собеседовании.

На этом этапе предпочтение будет отдано кандидатам, отличающимся общественной активностью, имеющим опыт волонтерства в различных проектах, знающим иностранные языки. Участники, успешно прошедшие этот этап, будут допущены к тренингам. Кандидаты, отобранные по итогам тренинга, станут «Другом школьника»», - сказал Агаев.

Заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов сообщил, что основной целью проекта является создание безопасной среды для учеников и учителей, оказание первой психологической и медицинской помощи, регулярное проведение просветительской, диагностической работы с учениками, родителями, учителями, коллективами и руководителями учебно-воспитательных учреждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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