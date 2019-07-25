Определились победители соревнований по велоспорту среди девушек на "EYOF Баку 2019"

БАКУ /Trend/ - Определились победители групповых соревнований по велоспорту среди девушек в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019".

Как сообщает в четверг Trend, за призовые места боролись 75 спортсменок из более чем 30 стран.

В результате "золото" досталось британке Зое Бэкстед (1:21,00), "серебро" - итальянке Франческе Барале (1:22,04), бронзовую медаль завоевала представительница России - Алена Иванченко (1:22,09).

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев)