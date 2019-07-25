В Азербайджане десятки тысяч соискателей должности учителя прошли очередной этап экзаменов

БАКУ /Trend/ - Из 41 288 кандидатов, принявших участие в экзаменах на должность учителя, 18 881 человек (46 процентов) прошли на следующий этап.

Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, среди успешно сдавших экзамен три кандидата набрали максимальные 60 баллов. «В текущих экзаменах 21 375 кандидатов участвовали впервые, 19 913 – повторно. Большинство повторно экзаменуемых превысили результаты прошлого года», - добавила она.

Напомним, что тестовые экзамены по приему на должность учителя, проводились с восьмого по 24 июля.

(Автор: Ильхама Иссабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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