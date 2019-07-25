Некоторые экзаменационные вопросы по приему учителей на работу в Азербайджане будут засчитаны в пользу кандидата

25 июля 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе проверки вопросов экзаменов по приему учителей на работу в 20 вопросах для азербайджанского сектора и в 9 вопросах для русского сектора обнаружены технические ошибки.

Об этом сообщил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, это составляет 0,54 процента от общего числа вопросов.

Представитель министерства добавил, что, наряду с этим, будут обнародованы и разъяснены вопросоы с техническими ошибками.

По его словам, конечные результаты будут отправлены на личную страницу каждого кандидата завтра. С 27 по 29 июля кандидаты могут на личной странице подать апелляцию организатору экзамена, а результаты обращений будут отправлены на личную страницу до шестого августа. Выбор вакансий начнется седьмого августа.

Предварительно, в этом году планируется выведение на конкурс около семи тысяч вакантных рабочих мест.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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