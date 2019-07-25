"EYOF Баку 2019": Стартовал финал многоборья по спортивной гимнастике (ФОТО)

25 июля 2019 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут финалы в мужском и женском многоборье. Азербайджан в финале мужского многоборья представляет гимнаст Самед Мамедли.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: )

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