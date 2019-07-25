Минобразования рекомендует учителям быть внимательными при выборе будущего места работы

БАКУ/Trend/ - Министерство образования рекомендует кандидатам, которые прошли конкурс по приему учителей на работу, быть внимательными при выборе школ.

Об этом на пресс-конференции сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, передает в четверг Trend.

«Кандидаты, прежде чем выбрать школу, должны точно определиться. Было бы хорошо, если они заранее обладали информацией о выбранной школе. Потому, что они выбирают школу, их выбирают, а затем они отказываются от школы. В результате снижаются шансы приема другого кандидата на это место», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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