В Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-24, днем - 29-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составив 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра, преимущественно в северных и западных районах, ожидается дождь, местами ливни, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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