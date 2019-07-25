На четвертый день соревнований по легкой атлетике EYOF Baku 2019 определились финалисты

25 июля 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершилась утренняя сессия четвертого дня соревнований по легкой атлетике XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019.

На утренней сессии атлеты соревновались в беге на дистанцию 100 метров с барьерами, беге на 800 метров, прыжках в высоту, толкании ядра, метании копья и многоборье, передает в четверг Trend.

В беге на 100 метров с барьерами в финал вышли Дитайи Камбундйи (Швейцария), Аитана Радсма (Испания), Франциска Шустер (Германия), Марика Маевски (Польша), Леа Вендом (Франция), Мартина Джуцци (Италия), Йохана Планк (Австрия) и Таня Кокконен (Финландия).

Также определились финалисты в беге на 800 метров среди мужчин. Это – Давид Карранза (Испания), Кристоф Розницки (Польша), Йован Росич (Босния и Герцоговина), Ютаув Энгидав (Израиль), Кристиан Отлот (Эстония), Якуб Давидик (Чехия), Тобиас Гронштад (Норвегия) и Филипп Ревай (Словакия).

Среди женщин в прыжках на высоту в финале будут участвовать Стилиана Ионнидоу (Кипр), Лаурен Максвелл (Франция), Маритэ Энгондо (Швейцария), Джиада де Мартино (Италия), Алесия-Мария Ренгле (Румыния), Аделина Галикова (Россия), Клара Крейчирикова (Чехия), Дарья Озерианова (Украина), Айоифе Осалливан (Ирландия), Александра Янковска (Польша), Луиза Тремель (Германия), Лотта Путкиранта (Финландия) и Вероника Чайнов (Израиль).

В соревнованиях по метанию копья среди женщин 12 атлеток прошли в финал.

На вечерней сессии будет проведены финалы в беге на 200, 400, 2000 метров, беге на 400 метров с барьерами, прыжках с шестом, прыжках в длину, метании молота и многоборье.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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