"EYOF Баку 2019": Украинский гимнаст завоевал «золото» в индивидуальном многоборье – церемония награждения (ФОТО)

25 июля 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019", сообщает Trend.

Золотую медаль в индивидуальном многоборье завоевал представитель Украины Илья Ковтун (82.000 балла), серебряную медаль – российский гимнаст Иван Куляк (81.100 балла), бронзовая медаль у представителя России Мухаммаджона Якубова (80.550 балла).

Азербайджанский гимнаст Самед Мамедли с результатом 75.500 балла расположился на 19 позиции.

В четверг в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы мужского и женского индивидуального многоборья. Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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