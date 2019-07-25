EYOF Баку 2019: Борьба была сложной – украинский гимнаст

25 июля 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рад, что смог завоевать золотую медаль, сказал в четверг Trend победитель соревнований по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье в рамках "EYOF Баку 2019", украинский спортсмен Илья Ковтун.

«Мы с тренером шли к этой медали больше полугода, и ожидали, что будет результат. Борьба была сложной, были достойные конкуренты. Сильные спортсмены из России, Румынии, да и остальные представители Украины сильные, так что пришлось побороться», - сказал победитель соревнований.

Гимнаст отметил, что завтра он выступит в финале вольных упражнений.

«Надеюсь, что и там смогу завоевать «золото». Отмечу, что соревнования проходят хорошо, Арена гимнастики в Баку замечательная, все организовано на высоком уровне», - добавил Ковтун.

В четверг, в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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