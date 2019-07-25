ГЭЦ изменил оценки 79 абитуриентов

25 июля 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Апелляционную комиссию Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), созданную в связи с результатами вступительных экзаменов в вузы по второй и третьей группам специальностей, прошедщих седьмого июля 2019 года, с заявлениями обратились 323 абитуриента (1,15 процента от общего числа) по более чем 1100 письменным работам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, заявления были рассмотрены, абитуриенты приглашены в ГЭЦ, где члены комиссии дали подробные разъяснения по всем вопросам. Лица проживающие в регионах были информированы о результатах апелляции по телефону.

В оценки 79 абитуриентов (0,28 процента от общего числа) по 83 заданиям (0,025 процента всех заданий) были внесены изменения, другим разъяснены допущенные ими ошибки.

Напомним, что на вступительных экзаменах по второй и третьей группам специальностей участвовало более 28 тысяч абитуриентов, проверено более 252 тысяч письменных работ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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