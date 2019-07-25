Определились победители соревнований по дзюдо в рамках EYOF Baku 2019

БАКУ/Trend/ - Определились победители соревнований по дзюдо XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля среди женщин в весовой категории до 52 килограммов и среди мужчин в весовой категории до 66 килограммов.

Как в четверг сообщает Trend , среди женщин золотую медаль завоевала голландка Элин Хеннингер, победив в финале испанку Ариане Торо Солер. Бронзовые медали достались румынке Александре Паске и итальянке Веронике Тониоло.

В соревнованиях юношей наш представитель Матин Рзазаде в схватке за бронзовую медаль уступил венгру Даниэлю Сзегеди. В противостоянии за другую "бронзу" поляк Михал Ковальчук оказался сильнее грека Михаила Тсоутлашвили. Победителем в этой весовой категории стал представитель России Сайхан Шабиханов, который победил в финале украинца Серхи Неботова.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.