Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была среди почетных гостей фестиваля "Жара-2019" (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Центре отдыха Sea Breeze Resort в Баку в четверг состоялся проход по красной дорожке участников Международного музыкального фестиваля "Жара-2019".

Среди почетных гостей фестиваля "Жара-2019" была вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На вопрос ведущего "Музыка делает мир еще прекрасней. Как вы думаете, в этом году будет еще лучше?" Лейла Алиева ответила:

- Я думаю, что с каждым годом становится все лучше. Мир становится лучше. Иншаллах, все будет очень хорошо.

Ведущий: Большое спасибо. Ваша самая любимая песня? Услышав ее вы сразу подпеваете?

Лейла Алиева: Каждый раз по-разному. В последнее время я медитирую под суфийскую музыку. Но не знаю почему. Это просто нереально. А в общем мне очень нравится Фаиг Агаев. К сожалению, он сегодня не выступает. Его песня "Сен гялмяз олдун" мне очень нравится.

Ведущий: Лейла ханым, а с какой песней у вас ассоциируется Баку?

Лейла Алиева: У нас так много песен…Баку ассоциируется у меня с музыкой, любовью и радостью. Конечно, "Азербайджан" Муслима Магомаева – номер один. Надеюсь, что дальше еще больше музыки. Так как наш народ очень музыкален. А музыка идет от души, от творца. Слово творчество происходит от слова "творец". Мне кажется, что это делает мир еще лучше.

Ведущий: Скажите пожалуйста, вот сегодня все говорят о душе фестиваля "Жара". Как по-вашему, в чем она заключается?

Лейла Алиева: Разумеется, в людях, в вашей энергетике, в вашей любви. В ваших мыслях и в Азербайджане. Спасибо.

По красной дорожке прошли Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Боссон, Рита Дакота, Дмитрий Мататов, Николай Басков, Кристина Орбайкайте, Бурито, Элина Чага, Зиверт, Александр Панайотов, Слава, Григорий Лепс, Ани Лорак, Лолита, Сергей Лазарев, Альбина Джанабаева, Макс Барских, Ольга Бузова, Алессандро Сафина, Миша Романова, Чингиз Мустафаев, МОНАТИК, Глюк’oзa, группы А-Студио, НК, Артик & Асти, МОЗГИ, Время & Стекло и др.

Эмин Агаларов отметил, что на подготовку фестиваля "Жара" как всегда ушел один год. Он отметил, что в рамках нынешнего фестиваля также будут интересные выступления, дуэты. В целом, на фестиваля в течение четырех дней выступят примерно 250 исполнителей. Мы приложили большие усилия, чтобы фестиваль и в этом году прошел отлично.

Другие участники, прошедшие по красной дорожке "Жара-2019", выразили удовлетворение организацией фестиваля на высоком уровне, пребыванием в Баку. Они сказали, что в течение всего года с нетерпением ждали фестиваля. Азербайджанский народ очень гостеприимен и на этом мероприятие они с удовольствием будут петь.

Затем начался фестиваль "Жара-2019".

Организаторы фестиваля – певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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