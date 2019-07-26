В Азербайджане увеличится число наркологических лечебных учреждений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличится число наркологов и медиков-психологов, а также наркологических лечебных учреждений, сообщает в пятницу Trend.

Об этом говорится в Плане мероприятий по осуществлению "Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и наркоманией, на 2019-2024 годы".

Планом предусмотрено улучшение качества наркологических услуг, создание центров реабилитации.

Также, согласно Плану, будет создан Национальный центр информации о злоупотреблении наркотическими веществами и психотропными веществами.

Создание Центра будет осуществлено в течение этого года при участии Кабинета министров и рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отметим, что в 2010 году в Азербайджане употребляли наркотики 25 489 человек, в 2011 году - 26 716 человек, в 2012 году - 27 910 человек, в 2013 году - 28 376 человек, в 2014 году - 28 656, в 2015 году - 28 555 человек, в 2016 году - 29 448 человек, в 2017 году - 30 131 человек, в 2018 году - 31432 человека.

В 2018 году в стране выросло число наркоманов среди женщин и составило 626 человек.

В целом, среди наркоманов преобладают лица в возрасте 25-45 лет. В Азербайджане наркоманы чаще употребляют опиум, героин и так называемый “кокос”.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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