В Азербайджане увеличится число наркологических лечебных учреждений

26 июля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличится число наркологов и медиков-психологов, а также наркологических лечебных учреждений, сообщает в пятницу Trend.

Об этом говорится в Плане мероприятий по осуществлению "Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и наркоманией, на 2019-2024 годы".

Планом предусмотрено улучшение качества наркологических услуг, создание центров реабилитации.

Также, согласно Плану, будет создан Национальный центр информации о злоупотреблении наркотическими веществами и психотропными веществами.

Создание Центра будет осуществлено в течение этого года при участии Кабинета министров и рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отметим, что в 2010 году в Азербайджане употребляли наркотики 25 489 человек, в 2011 году - 26 716 человек, в 2012 году - 27 910 человек, в 2013 году - 28 376 человек, в 2014 году - 28 656, в 2015 году - 28 555 человек, в 2016 году - 29 448 человек, в 2017 году - 30 131 человек, в 2018 году - 31432 человека.

В 2018 году в стране выросло число наркоманов среди женщин и составило 626 человек.

В целом, среди наркоманов преобладают лица в возрасте 25-45 лет. В Азербайджане наркоманы чаще употребляют опиум, героин и так называемый “кокос”.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Кабул подчеркнули значение транспортного коридора через Каспий и Азербайджан
Бизнес 14:44
Азербайджанский производитель алкоголя получил выгодное предложение из Барселоны
Бизнес 14:16
Консорциум TAP обнародовал гарантированное давление линии подачи
Энергетика 13:50
В Азербайджане во время происшествий стихийного и техногенного характера спасены более 40 человек
Происшествия 09:19
Объем в обращении 200 манатных купюр в Азербайджане вырос почти в 2,5 раза
Экономика 25 июля 19:01
Азербайджанский производитель промтоваров разработает новые модели хлебопекарного оборудования
Бизнес 25 июля 18:55
Лента новостей
Число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 22 человек
Другие страны 14:45
Ашхабад и Кабул подчеркнули значение транспортного коридора через Каспий и Азербайджан
Бизнес 14:44
Число юридических лиц в Азербайджано увеличилось
Экономика 14:35
Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничать в сфере производства фундука – Эрдоган
Бизнес 14:33
Иран освободил девять индийских моряков с задержанного танкера
Иран 14:29
EYOF Baku 2019: Стартовал четвертый день соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 14:28
Алессандро Сафина: "Синяя вечность" Муслима Магомаева – душа азербайджанского народа (ФОТО)
Звёздный мир 14:18
Азербайджанский производитель алкоголя получил выгодное предложение из Барселоны
Бизнес 14:16
Госпогранслужба Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 14:12