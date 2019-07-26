Агентство пищевой безопасности Азербайджана уничтожило более 100 тысяч куриных яиц (ФОТО)

26 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе очередных мониторингов, которые продолжает проводить Агентство пищевой безопасности, был проверен инкубатор на территории, называемой "Ат ялы" в пос. Хокмали Абшеронского района, принадлежащий физическому лицу Алиеву Исмаилу Худжу оглу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

При проверке было установлено, что 108 тыс. куриных яиц не промаркированы, и соответственно, непригодны для потребления.

В соответствии с законодательством, несоответствующие требованиям нормативно-правовых актов, непригодные для потребления куриные яйца были уничтожены сотрудниками Агентства на полигоне бытовых отходов г. Сумгайыта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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