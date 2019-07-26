Выбор Азербайджана местом проведения EYOF Baku 2019 – это высокая оценка, данная стране - министр

26 июля 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Идея проведения Европейского юношеского фестиваля была выдвинута экс-президентом Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Жаком Рогом в 1990 году для того, чтобы молодежь больше узнала об олимпийском движении, олимпийских ценностях и идеях. Фестиваль считается одним из достаточно значимых мероприятий в сфере спорта. Выбор Азербайджана местом проведения EYOF Baku 2019 – это олицетворение высокой оценки, данной нашей стране.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, Азербайджан присоединился к основным международным документам в сфере спорта. «Достигнуты также большие успехи в сфере интеграции азербайджанской молодежи в Международное молодежное движение. Молодежные организации республики присоединяются к молодежным программам ООН, ЮНЕСКО, СЕ, ЕС и т.д., участвуют в совместных проектах, проводят систематические мероприятия с молодежью СНГ и других стран. Часть этих мероприятия организуется в Баку», - сказал Рагимов.

Министр напомнил, что 15 сентября 2017 года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена очередная государственная программа "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг».

По его словам, Госпрограмма нацелена на дальнейшее эффективное осуществление молодежной политики в республике.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

Азербайджан на втором месте после России по количеству медалей - с 9 золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Следующий Гран-при Азербайджана "Формулы 1" может состояться в июне
Общество 10:55
Азад Рагимов: На церемонию открытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля продано 6750 билетов
Общество 21 июля 12:08
Билеты на Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" уже в продаже
Общество 10 июня 16:43
Через 50 дней в Азербайджане стартует XV Европейский юношеский олимпийский фестиваль - министр (ФОТО)
Общество 1 июня 11:18
Азад Рагимов в интервью CNN: Азербайджан сделал все, чтобы развеять опасения Мхитаряна (ВИДЕО)
Общество 25 мая 13:51
Азад Рагимов: На матче Лиги Европы УЕФА в Баку будет свыше 30 тыс. иностранных болельщиков
Общество 25 мая 10:08
Лента новостей
МИД Франции выразил приверженность существующему соглашению о Brexit
Другие страны 11:41
МВД Турции прокомментировал намерение сирийских беженцев провести пикет в Стамбуле
Турция 11:33
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Другие страны 11:33
Expressbank сократил активы на 21%
Бизнес 11:21
Синдром хронической усталости или "синдром менеджера"
Общество 11:15
Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
Арабские страны 11:15
В Азербайджане приостановлено газоснабжение в трех районах
Общество 11:09
Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет
Другие страны 11:06
Узбекистан и Турция будут развивать ж/д перевозки по Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 11:04