Выбор Азербайджана местом проведения EYOF Baku 2019 – это высокая оценка, данная стране - министр

БАКУ /Trend/ - Идея проведения Европейского юношеского фестиваля была выдвинута экс-президентом Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Жаком Рогом в 1990 году для того, чтобы молодежь больше узнала об олимпийском движении, олимпийских ценностях и идеях. Фестиваль считается одним из достаточно значимых мероприятий в сфере спорта. Выбор Азербайджана местом проведения EYOF Baku 2019 – это олицетворение высокой оценки, данной нашей стране.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, Азербайджан присоединился к основным международным документам в сфере спорта. «Достигнуты также большие успехи в сфере интеграции азербайджанской молодежи в Международное молодежное движение. Молодежные организации республики присоединяются к молодежным программам ООН, ЮНЕСКО, СЕ, ЕС и т.д., участвуют в совместных проектах, проводят систематические мероприятия с молодежью СНГ и других стран. Часть этих мероприятия организуется в Баку», - сказал Рагимов.

Министр напомнил, что 15 сентября 2017 года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена очередная государственная программа "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг».

По его словам, Госпрограмма нацелена на дальнейшее эффективное осуществление молодежной политики в республике.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

Азербайджан на втором месте после России по количеству медалей - с 9 золотыми, шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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