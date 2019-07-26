Следующий Гран-при Азербайджана "Формулы 1" может состояться в июне

БАКУ /Trend/ - Следующий Гран-при Азербайджана «Формулы 1» предусматривается провести в Баку в июне.

Об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов, сообщает в пятницу Trend.

«Новый календарь «Формулы 1» пока не обнародован. Скорее всего, календарь будет утвержден 7 июня следующего года», - сказал он.

Отметим, что 26-28 апреля 2019 года в Баку прошел Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

В этих гонках победителем стал пилот немецкой команды "Mercedes" Валттери Боттас.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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