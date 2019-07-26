EYOF Baku 2019: Церемония награждения победителей в упражнениях на гимнастическом коне и в опорном прыжке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин в упражнениях на гимнастическом коне и среди женщин в опорном прыжке, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", сообщает Trend.

В упражнениях на гимнастическом коне первое место занял Назар Чепурный (Украина), на втором месте - Самед Мамедли (Азербайджан), на третьем - Владимир Костюк (Украина).

Среди женщин в опорном прыжке первое место заняла Виктория Листунова (Россия), на втором месте - Анастасия Мотак (Украина), на третьем - Сильвиана-Мария Сфирингу-Георге (Румыния).

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики проходят финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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