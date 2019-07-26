В Азербайджане помидоры подешевели более чем на 20%

БАКУ/Trend/ - Как и прогнозировалось ранее, появление помидоров, выращенных на открытой почве, на столичных и региональных рынках, сразу повлияло на цены.



Об этом сообщил в пятницу Trend эксперт-экономист Вугар Байрамов.



По его словам, цена помидоров снизилась более чем на 20 процентов.



“Как известно, созревание продукции на открытой почве, задержалось из-зи погодных условий. Благоприятная погода, наблюдаемая в последнее время, резко изменила ситуацию. Таким образом, за последнее время наблюдается значительное увеличение количества продукции, привозимой в Баку и другие города из Хачмаза, являющегося традиционным поставщиком помидоров. Далее ожидается еще больший наплыв плодов, выращенных на открытой почве. Поэтому, не исключается дальнейшее снижение цен на помидоры», - сказал Байрамов.



(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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