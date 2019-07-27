Рейс Баку-Дубай совершил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ/Trend/ - Капитан воздушного судна рейса J2-015 «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Дубай, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Trend.

Причиной внеплановой посадки самолета Airbus A319 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке.

В 23:28 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. После его осмотра выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.

Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 113 человек, пострадавших нет.

Пассажиры рейса вылетят в Дубай резервным самолетом.

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