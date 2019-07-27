EYOF Baku 2019: Лучшие моменты заключительного дня соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошел заключительный день соревнований по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня определились победители и призеры среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на параллельных брусьях и перекладине, а среди женщин - в упражнении на бревне и в вольных упражнениях.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля прошли 23-27 июля. Азербайджан на соревнованиях представляли четыре спортсмена – Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская. Самед Мамедли вышел в три финала - в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и в многоборье. Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль в упражнениях на гимнастическом коне.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты заключительного дня соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019".

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Джейхун Алекперов)

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