Близкие родственники военного пилота были проинформированы о предпринятых мерах (ФОТО)

27 июля 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оперативном штабе, созданном для проведения неотложных мероприятий, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с членами семьи и близкими родственниками пилота военного самолета, потерпевшего крушение, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи родные и близкие пилота сказали: "Да здравствует Родина! Мы гордимся службой нашего сына!". Они также выразили признательность руководству страны за оказанное им внимание.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом, он исчез с радаров.

По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.

Для поиска и спасения пилота проводятся неотложные меры.

Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа из опытных и профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, начаты следственные действия.

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