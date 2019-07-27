Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, проходящими лечение в Международном госпитале Bona Dea при поддержке Фонда (ФОТО)

27 июля 2019 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в субботу встретилась с детьми, проходящими лечение в Международном госпитале Bona Dea при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Международный госпиталь Bona Dea является одним из лечебных учреждений в мире, отвечающих современным стандартам как по уровню медицинского персонала, так и по своей материально-технической базе. При поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь в мае нынешнего года прошли лечение 50 детей, а в июне – 42 ребенка. В основном это дети, страдающие церебральным параличом и аутизмом. Пятеро из проходящих лечение детей были прооперированы. После операции детям был назначен соответствующий курс лечения, и в настоящее время они проходят реабилитационный курс. Среди получающих лечение был также ребенок с врожденным нарушением слуха. В результате проведенного лечения его слух восстановлен.

Детям, проходящим здесь лечение, были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Обеспечение здоровья детей, являющихся нашим будущим, - один из приоритетов в деятельности Фонда Гейдара Алиева. Реализуемые Фондом важные проекты в этой сфере приобрели постоянный характер.

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