Завтра в Баку без осадков

28 июля 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью составит 22-25, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, температура морской воды - 23-24 градуса тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди с грозами. На горных территориях возможны ливни, град. В большинстве районов днем без осадков, в отдельных местах будет усиливаться северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 12-17, днем 19-24 градуса тепла.

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