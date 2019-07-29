В текущем году в Азербайджане зарегистрировано более 110 тыс объектов недвижимости (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Государственном комитете по вопросам имущества прошло расширенное совещание по итогам первой половины 2019 года и предстоящим задачам.

Как сообщает в понедельник Trend, председатель комитета Керем Гасанов, рассказав о широкомасштабных реформах, проведенных под руководством Президента Ильхама Алиева, отметил, что в центре социально-экономической политики стоит принцип рост благосостояния гражданина. Согласно экономической стратегии и указаниям главы государства, комитет продолжает, вносить свою лепту в реализацию реформ. Одним из важных событий в этом направлении является открытие в начале 2019 года “Пространства оказания имущественных услуг”, в котором принял участие Президент Ильхам Алиев. За короткий отрезок времени с начала деятельности, в Пространство уже обратилось около 120 тысяч граждан. Уже в двух регионах страны – в Гяндже и Хачмазе – начато строительство новых пространств оказания имущественных услуг.

Продолжается работа в направлении создания информационной системы “Национальное пространство” данных. Выбрана иностранная компания-консультант с международной репутацией, которая будет участвовать в разработке технических условий для созданию и интеграции системы.

Продолжаются меры по упрощению оформления недвижимости, внедрению цифровизации, повышению удобств и удовлетворенности. Выдача соответствующей выписки за один рабочий день стимулирует оформление имущества. За первую половину 2019 года зарегистрировано имущественное право на 112 тысяч объектов недвижимости.

За текущий год увеличена функциональность единой горячей линии “193”, созданы линии для обращений в связи с регистрацией и кадастром. В направлении гибкого управления, основанного на современного кадровом потенциале, осуществлен ряд мероприятий, проведены встречи в регионах, сформирован принцип работы с волонтерами.

В конце совещания председатель комитета отдав указания по предстоящим задачам, отметил, что нужно оперативно действовать в направлении увеличения прозрачности процесса взаимодействия с гражданами, и обеспечения их удовлетворенность. Гасанов поручил ускорить работу по созданию информационной системы “Национальное пространство” Было отмечено, что для привлечения местных и иностранных инвесторов различного профиля, должны широко применяться новые подходы в области приватизации..

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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