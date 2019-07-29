Агентство пищевой безопасности Азербайджана опубликовало адреса пунктов забоя скота в период праздника Гурбан

29 июля 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана опубликовало адреса стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут функционировать во время праздника Гурбан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, с целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии, Агентство призывает население забивать скот исключительно в современных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах, соответствующих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам.

В праздничные дни в республике будут функционировать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота. Со списком этих пунктов и их адресами можно ознакомиться перейдя по ссылке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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